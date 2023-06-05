إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص و«توك توك» بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، بالطريق الدائري بمركز سمالوط، شمال المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بالطريق الدائري

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 5872 «ن .ا .د»، ميكروباص، وتوك توك دون لوحات بسبب التخطي الخاطئ بالطريق الدائري في مركز سمالوط.

نقل 8 مصابين إلى المستشفى

وانتقلت فرق الإسعاف وسيارات الحماية المدنية والشرطة والمرور إلى موقع حادث التصادم، وتبين إصابة 8 أشخاص وهم: أحمد شعبان فاروق، 26 سنة، وطفلة «مكة- عام واحد»، وهاجر ربيع فاروق 29 سنة، وشقيقها «وليد – 23 سنة»، مقيمون بمركز مغاغة، زينب رفعت عبدالوهاب، 27 سنة، مقيمة بمركز بني مزار، ومحمدين جمعة عبدإمام، 35 سنة، ومحمد عبدالعليم عبدالحميد، 25 سنة، طبيب، ماجد مجدي حنا، 16 سنة، مقيمون بمركز مغاغة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.