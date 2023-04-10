متحدث الزراعة: تحرك سريع للحكومة لدعم إنتاج الدواجن وتوفير احتياجات المربين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تستهدف توفير كافة احتياجات المواطن المصري، فالدولة المصرية والقيادة السياسية يقومون بمتابعة مستمرة لمدى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا إلى وجود حرص كبير من الدولة المصرية على هذا الأمر.

اقتصاديات الدواجن من الملفات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية

واضاف القرش في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن الأعلاف ومكونات الأعلاف ضمن اقتصاديات الدواجن والذي يعد من الملفات الهامة، والدولة المصرية عملت عليه وقامت بدعمه بصورة كبيرة.

القرش: تحرك سريع للحكومة لدعم أنتاج الدواجن وتوفير احتياجات المربين

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت تحرك سريع للحكومة لدعم إنتاج الدواجن وتوفير احتياجات المربين سواء من خلال دعم المنتجين أو من خلال توفير أراضي لمجال الاستثمار بالإنتاج الداجني لفتح فرص إنتاجية جديدة، أو من خلال إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية أو بتوفير الأعلاف بعد أزمة توافر الذرة والصويا عالميًا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات جائحة كورونا التي كانت تسبق هذه الأزمة.