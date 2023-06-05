حبس المتهم بقتل شخص لسرقته في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالخصوص في محافظة القليوبية بحبس المتهم بقتل شخص بأحد الشوارع لسرقته بالإكراه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه، وطلب تقرير الطب الشرعي.

كشف غموض مقتل شخص لسرقته بالخصوص

وكانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من كشف غموض حادث العثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بمدينة الخصوص، حيث تبين أن بها طلق ناري، وأن وراء إرتكاب الواقعة مسجل خطر أطلق الرصاص على المجنى عليه لسرقته بالإكراه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل قتل شخص لسرقته بالخصوص

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص به طلق ناري بأحد المناطق دائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراة، وتحت تهديد السلاح بدائرة القسم، حيث تبين أنه أثناء سيره بمكان الواقعة وبحوزته «سلاح ناري»، شاهد المجني عليه يسير مترجلًا وبحوزته حقيبة فاستوقفه، وحاول سرقته تحت تهديد السلاح، فقاومه المجني عليه، فأطلق المتهم عليه عيارًا ناريًا فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابها، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.