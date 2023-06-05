إصابة طالبتين و3 مراقبين بحالة إعياء في امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، تسجيل حالات إعياء وهبوط عام بالجسم بين طالبتين و3 مراقبين، خلال أداء الامتحانات.

إصابة طالبتين و3 مراقبين بالإعياء

وقال مسؤول بتعليم المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محاضر بالحالات وإخطار اللجنة العامة للمراقبة وغرف العمليات في الإدارات التعليمية والمركزية بالمديرية بحالات الإصابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل المصابين إلى المستشفي

ورصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إصابة مدرسان بحالة إعياء وهبوط عام بالجسم، أثناء مراقبة الامتحانات داخل مدرسة النور الفنية الثانوية بنات في مدينة المنيا، بينما أصيبت طالبة في مدرسة الفنية بنات في مدينة مطاي بهبوط عام بالجسم.

كما تم تسجيل حالة إعياء وهبوط عام بالجسم لموظفة تعمل في مدرسة النور للمكفوفين، بشارع مضرب الأرز، مدينة المنيا، بينما تعرضت طالبة تبلغ من العمر 16 سنة لحالة إعياء وهبوط عام بالجسم خلال الامتحانات.