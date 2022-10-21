نوال الزغبي: أغنية «الليالي» عملت انقلاب في المزيكا.. وكشفت موهبة ملحن

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قصة أغنية «الليالي»، موضحة أن الألبوم كان لم يحتوِ في البداية على هذه الأغنية، وبعد الانتهاء منه، فوجئت بالفنان حميد الشاعري، يعرض عليها ملحن جديد: «قالي أنا عارف أنك خلصتي الموضوع، بس هعرفك على ملحن جديد اسمه محمد رحيم، عنده أغنتيتن حلوين أوي، قولتله بشرفك مش هفتح الألبوم، لكن حميد ألح عليا».

«الليالي» تخطف نوال الزغبي

أضافت الفنانة اللبنانية، خلال لقائها في برنامج «أنغام» على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الملحن محمد رحيم ظهر عليه الكسوف والخجل منها، متابعة: «طيوب وخجول ومهذب، وقاعد مستحي أنه قاعد أمام نوال الزغبي، قولتله سمعني يا حبيبي، ولما سمعني أغنية الليالي، قولتله هاخدها».

أغنية «الليالي» غيرت المزيكا

واصلت نوال الزغبي: «كلمت حميد، وقولتله هاخد أغنية الليالي، فقالي الأغنية التانية أجمد، قولتله لأ دي اللي جامدة، وأخدنا الليالي فعلا، وأجلت سفري وقررت أسجلها، وكان الألبوم اسمه ناسيني لية، وقررت أغيرها لـ(الليالي).. الأغنية غيرت المزيكا كلها، وعملت انقلاب واكتشاف ملحن».