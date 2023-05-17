أسعار العائد على حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي.. بدون حد أدنى

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على حساب توفير المستقبل، والذي يتميز بأنه بدون حد أدنى لفتح الحساب، ولكن هناك حد أدنى لاحتساب العائد.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري، عن حساب توفير المستقبل، يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه، والح الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه.

وبالنسبة لمن لهم الحق في فتح الحساب هم العملاء من سن 16 عامًا وبدون حد أقصى، ودورية العائد متنوعة شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

سعر العائد على حساب توفير مستقبل

وسعر العائد على حساب توفير مستقبل في البنك الأهلي المصري، من مبلغ 3001 جنيه وحتى 100 ألف جنيه يكون 5.75% شهريًا، و5.80% ربع سنويًا، و5.85% نصف سنويًا، و5.95% سنويًا.

ويحصل صاحب حساب توفير المستقبل من المبلغ 100001 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، على عائد 6.00% شهريًا، أو 6.10% ربع سنويًا، أو6.15 % نصف سنويًا، أو 6.25% سنويًا.

مميزات حساب توفير المستقبل

ومن المميزات التي يقدمها البنك الأهلي على حساب توفير مستقبل، تأمين مجاني على الحياة للعميل، واصدار محفظة فوت كاش بدون مصاريف الاصدار أو سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك.

وتكون مصاريف فتح الحساب مجانًا وكذلك المصاريف الإدارية ، وأيضًا مضاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر.