كم تحصل كل شهر من أعلى شهادة في مصر عند استثمار 100 ألف جنيه؟

يقدم البنك المصري الخليجي أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية، ويطلق عليها اسم «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات، وسعر العائد يصل إلى 23% بالنسبة للسنة الأولى.

وبعد مرور عام على شهادة ثروة بلس، يكون العائد متغيرًا، إذ إنه يكون بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة.

أعلى شهادة ادخار في مصر

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023 من البنك المصري الخليجي على شهادة ثروة بلس، تكون بالجنيه المصري، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

وعلى سبيل المثال، صاحب المبلغ الـ100 ألف جنيه يحصل على عائد 23 ألف جنيه في السنة الأولى، أي عائد نحو 1916 جنيها شهريًا، أما السنة الثانية والثالثة تكون حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي وتحديدًا لجنة السياسة النقدية.

دورية صرف العائد لأعلى شهادة ادخار

وشهادة ثروة بلس تعتبر أعلى شهادة في مصر، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، وتكون دورية صرف العائد شهريًا، إذ إنه ثابت في السنة الأولى ومتغير بعد مرور سنة بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.

ويتيح البنك الحصول على بطاقة ائتمانية، والسحب على المكشوف، ويمكن الحصول على قرض بضمان ثروة بلس حتى 90% من قيمة الشهادة، والاسترداد يكون بعد مرور 6 أشهر، وبحسب سعر الاسترداد لدى البنك.