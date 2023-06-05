خبير اقتصادي يرصد مكاسب قمة الشراكة المصرية الموريتانية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية، لمصر والتي تمتد لثلاثة أيام، بدأت بعقد قمة مصرية موريتانية بينه وبين الرئيس السيسي لعقد مباحثات موسعة بين الزعيمين ضمت وفدي البلدين، بما يُفضي إلى تعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وينتج عنه تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويحقق تقدما اقتصاديا ومكاسب عظيمة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين .

اقتصادي: زيارة الرئيس الموريتاني لمصر تعزز الشراكة الثنائية

وأوضح غراب، في بيان، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وتعميق للشراكة الاقتصادية بين مصر وموريتانيا في كافة المجالات، إضافة لتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في اللجنة العليا المشتركة خلال يوليو المقبل في مختلف المجالات التي تعمق الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، موضحا أن القمة المصرية الموريتانية ستنجح في زيادة حجم الاستثمارات الموريتانية في مصر، إضافة لزيادة حجم معدل التبادل التجاري بين الدولتين، وفتح أسواق جديدة في شمال غرب أفريقيا والتوسع في نفاذ المنتج المصري للسوق الموريتاني.

وأشار غراب، إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي المصري الموريتاني المشترك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية التي تسعى دائما لتحقيق التكامل المصري العربي المشترك، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الموريتانية في مصر خلال الفترة السابقة متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا لتسجل 42.9 مليون دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 11.3% عن العام الذي قبله.

وأشار إلى أن صادرات مصر لموريتانيا بلغت 41.1 مليون دولار ومتوقع زيادتها لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة حجم التعاون المشترك حيث تصدر مصر لموريتانيا أسمدة وألبان ومنتجاته ومحضرات خضر وسجاد وأغطية أرضيات وغيرها، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بموريتانيا لـ 985 ألف دولار خلال العام المالي السابق، وفقا للإحصائيات الرسمية.