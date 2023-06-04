قطع الكهرباء عن 5 قرى في بني سويف للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، قطع الكهرباء عن 5 قرى في مركزي بني سويف وناصر؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في ذلك المرفق الحيوي، ضمن خطة القطاع لأعمال الصيانة بالمغذيات بالتبادل.

أماكن قطع الكهرباء في بني سويف

وأكد قطاع كهرباء بني سويف، في بيان صحفي اليوم، قطع الكهرباء عن قرى «بياض، والعلالمة، والحمرايا، وبني سليمان، وأبوصالح»، وذلك لمدة ساعتين ونصف لأعمال الصيانة.

مواعيد قطع الكهرباء في بني سويف

وقررت الشركة أن تكون مواعيد قطع الكهرباء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وحتى الحادية عشر ظهرًا، لعمل صيانة على لوحة الكهرباء ببياض.

كهرباء بني سويف تعتذر عن فترات فصل التيار

واعتذر قطاع كهرباء بني سويف، عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية، والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

أعمال صيانة دورية للمغذيات بقطاع كهرباء بني سويف

ويجري قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، أعمال الصيانة الدورية للمغذيات بكافة قرى ومدن المحافظة بالتبادل؛ لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي في إطار خطة القطاع لرفع الكفاءة وضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب.