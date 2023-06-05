حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2024، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، والذي بدأ أول يونيو الجاري عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».

آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2024

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2024 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، 30 يونيو الجاري، موضحة أنه يجرى قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، إذ يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، بداية من أول يوليو وحتي نهاية الشهر.

سن القبول للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2024

وأوضحت أن عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، وللصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات، مشيرا إلى أن التنسيق يجرى عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة.

نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الاطفال 2024

وبالنسبة لنتيجة التقديم، أشارت إلى أنه يجرى إعلان نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023 على نفس الموقع المتقدم، مطالبا أولياء الأمور متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول.

ولفتت الوزارة، إلى أنه بعد ظهور النتيجة يقدم ولي الأمر أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، لمراجعة المستندات، وإخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين جرى قبولهم.