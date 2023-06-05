توريد 157 ألف طن قمح إلى شون التخزين بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان صحفي اليوم الاثنين، توريد نحو 156 ألفًا و962 طن قمح لمختلف الشون والصوامع والهناجر، وذلك ضمن موسم توريد 2023 حتى الآن، مؤكدًا أنّ أعمال التوريد تُجرى على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين والمزارعين والتجار، وتيسير أعمال التوريد عليهم.

وشدد محافظ الفيوم، على حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل جميع العقبات أمام المزارعين والتجار، وذلك بهدف زيادة نسبة التوريد، واستلام أكبر كمية من الأقماح خلال موسم التوريد الحالي، موضحًا أهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة خلال عملية التوريد.

زيادة الكميات الموردة من القمح

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تكاتف المزارعين ووقوفهم مع الدولة لزيادة كميات القمح الموردة ضمن موسم توريد القمح 2023، نظرًا لأنّه أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، فضلًا عن تأمين احتياجات السوق من المواد الغذائية التي يدخل في صناعتها.

زيادة نقاط التجميع

ووجه محافظ الفيوم، بزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح في مختلف أرجاء المحافظة بالتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، وذلك تيسيرًا على المزارعين، وتوفيرًا للوقت والجهد والنقل، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين والموردين أثناء عملية التوريد، فضلًا عن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم ثمن محصول القمح للمزارع أو المورد.

لجان لمتابعة الحصاد والتوريد

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّه جرى تشكيل عدة لجان لمتابعة ومراقبة حصاد القمح، وتوريد المحصول بصورة يومية، وفقًا لكشوف الحصر، بعد مراجعة تسجيل أسماء المزارعين والموردين في الشون بحسب الإقرار الذي يتسلموه من الجمعية الزراعية.

منع تداول ونقل الأقماح

وأكد الأنصاري ضرورة منع وتداول ونقل الأقماح خارج المحافظة أو تداوله على لطرق الداخلية بالمحافظة دون تصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية، محذرًا من تخزين أي كمية من القمح سواء لدى التجار أو المزارعين.