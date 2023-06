ما هو سبب انفجار واشنطن؟.. حديث بالعاصمة الأمريكية عن تهديد محتمل

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الساعات القليلة الماضية، دوي انفجار شديد تسبب فى إثارة الذعر بين عدد كبير من الأمريكيين، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن سبب صوت الانفجار، الذي سمع دويه فوق منطقة العاصمة واشنطن، ووصل إلى الساحل الشرقي لولاية مريلاند، ومن ناحية الغرب إلى ماناساس بولاية فيرجينيا.

وغردت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ بمدينة أنابوليس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قائلة: «نحن على علم ودراية بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة واشنطن عن دوي الانفجار الذي سمع في المنطقة، ولا يسبب تهديداً في هذا الوقت»، وأضافت أن سبب الانفجار، الذي شهدته واشنطن، يعود إلى تحليق طائرة تابعة لوزارة الدفاع مصرح بها، حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أشارت دائرة الطوارئ إلى أن تحليق الطائرة تسبب في صوت دوي انفجار كبير، وأضافت أن «هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحالي»، وبالتزامن مع ذلك الانفجار، وقع حادث تحطم طائرة أخرى في ولاية فيرجينيا، مما أثار تكهنات بوجود صلة بين الحادثين.

