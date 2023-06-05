رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ما هو سبب انفجار واشنطن؟.. حديث بالعاصمة الأمريكية عن تهديد محتمل

كتب:

سارة ثروت
04:17 م | الإثنين 05 يونيو 2023
انفجار هائل في العاصمة الأمريكية واشنطن

انفجار هائل في العاصمة الأمريكية واشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الساعات القليلة الماضية، دوي انفجار شديد تسبب فى إثارة الذعر بين عدد كبير من الأمريكيين، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن سبب صوت الانفجار، الذي سمع دويه فوق منطقة العاصمة واشنطن، ووصل إلى الساحل الشرقي لولاية مريلاند، ومن ناحية الغرب إلى ماناساس بولاية فيرجينيا. 

ما هو سبب الانفجار الشديد فى العاصمة واشنطن؟

وغردت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ بمدينة أنابوليس، عبر حسابها  الرسمي على موقع «تويتر»، قائلة: «نحن على علم ودراية بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة واشنطن عن دوي الانفجار الذي سمع في المنطقة، ولا يسبب تهديداً في هذا الوقت»، وأضافت أن سبب الانفجار، الذي شهدته واشنطن، يعود إلى تحليق طائرة تابعة لوزارة الدفاع مصرح بها، حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

انفجار شديد في العاصمة واشنطن يتسبب باهتزاز النوافذ

وفي السياق ذاته، أشارت دائرة الطوارئ إلى أن تحليق الطائرة تسبب في صوت دوي انفجار كبير، وأضافت أن «هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحالي»، وبالتزامن مع ذلك الانفجار، وقع حادث تحطم طائرة أخرى في ولاية فيرجينيا، مما أثار تكهنات بوجود صلة بين الحادثين.

وذكرت شبكة «إن بي سي» الأمريكية أن عدداً من الأشخاص اتصلوا برقم الطوارئ، بعد شعورهم  بالذعر الشديد، نتيجة صوت الانفجار الذي تسبب باهتزاز النوافذ، وإطلاق صفارات الإنذار، حيث سمع الأمريكيون والمقيمون في مريلاند وفيرجينيا المجاورتين، دوي الانفجار الهائل، بعد الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

اقرأ المزيد:

«واشنطن بوست»: الجفاف يصيب الغرب الأمريكي بسبب تغير المناخ

تفاصيل جديدة في مطاردة طائرة بسماء واشنطن: مصرع 4 أشخاص.. و«نوراد» تعلق

عاجل.. تفاصيل انفجار ضخم في واشنطن.. مقاتلة تطارد طائرة انتهكت منطقة محظورة

سفارة واشنطن عن زيارة زوجة الرئيس الأمريكي لمصر: لمحة لما تقدمه «أم الدنيا»

الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض لا تزالان على استعداد لرعاية المفاوضات السودانية
بقلم سارة ثروت