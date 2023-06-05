تفاصيل جديدة في مطاردة طائرة بسماء واشنطن: مصرع 4 أشخاص.. و«نوراد» تعلق

كشف مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية، تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الصوتي الذي دوى في جميع أرجاء العاصمة «واشنطن»، الناجم عن تحليق طائرات عسكرية كانت تطارد طائرة من طراز «سيسنا 560 سايتيشن» اخترقت المجال الجوي للعاصمة.

وقال مسؤولون الأمريكيون، إن المقاتلات الأمريكية النفاثة تسببت في اختراق صوتي فوق العاصمة واشنطن أثناء إسراعها للحاق بطائرة من نوع «سيسنا 560 سايتيشن» التي يمكن أن تحمل ما بين 7 إلى 12 راكبا، مما سبب الذعر بين الناس في المدينة.

وكانت «سيسنا» تحلق بالطيار الآلي ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بالطائرة. وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى سماع الانفجار والشعور بالاهتزازات المصاحبة التي هزت المنازل من مناطق تبعد نحو 30 كيلومترا عن العاصمة واشنطن، فيما نشر سكان مقاطع فيديو وتسجيلات وثقت الصوت.

تحطم الطائرة جنوب غربي فرجينيا

وأضاف المسؤولون الأمريكيون لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الطائرة من طراز «سيسنا 560 سايتيشن» تحطمت في وقت لاحق، في تضاريس جبلية بالقرب من مونتيبيلو جنوب غربي ولاية فرجينيا جنوب شرق الولايات المتحدة. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الطائرة كانت تقل 4 أشخاص على متنها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. Seems people from Northern Virginia to Maryland heard it. Shook homes here on Capitol Hill.WashingtonDC pic.twitter.com/zk6gH6R8OE — Mirwais Omarkhil (@mirwaisomarkhil) June 4, 2023

إقلاع الطائرة من «مطار إليزابيثتون»

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قالت في بيان، إن طائرة من طراز «سيسنا 560 سايتيشن»، أقلعت الطائرة، من «مطار إليزابيثتون» بولاية تينيسي جنوب البلاد، متجهة إلى مطار «لونج آيلاند ماك آرثر» في نيويورك.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



- F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



- The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 4, 2023

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلا عن 3 أشخاص إن الطائرة لم تستجب عندما حاولت السلطات الاتصال بها، مما تسبب في تحليق عالي السرعة لطائرات «إف 16» من قاعدة أندروز المشتركة.

بدورها، قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» استخدام مقاتلة من طراز «إف 16» تابعة للقوات الجوية الأمريكية لاعتراض الطائرة في السماء فوق واشنطن، مما تسبب في انفجار صوتي، مشيرة في بيان، إلى السماح لقائد «إف 16» بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

تحطم الطائرة بالقرب من محمية جورج واشنطن للحياة البرية

وأضافت «نوراد»، أن الطائرة تحطمت في وقت لاحق بالقرب من محمية جورج واشنطن الوطنية للحياة البرية. وكان مسؤول أمريكي، قال في وقت سابق، إن المقاتلات لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت السلطات الأمريكية، وضعت «مجمع الكابيتول» لفترة وجيزة في حالة تأهب مرتفعة حتى غادرت الطائرة المنطقة، فيما قال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنطوني جوليلمي في بيان إن الحادث لم يكن له تأثير على الخدمة السرية، فيما تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن،