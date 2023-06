تفاصيل جديدة في مطاردة طائرة بسماء واشنطن: مصرع 4 أشخاص.. و«نوراد» تعلق

كشف مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية، تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الصوتي الذي دوى في جميع أرجاء العاصمة «واشنطن»، الناجم عن تحليق طائرات عسكرية كانت تطارد طائرة من طراز «سيسنا 560 سايتيشن» اخترقت المجال الجوي للعاصمة.

وقال مسؤولون الأمريكيون، إن المقاتلات الأمريكية النفاثة تسببت في اختراق صوتي فوق العاصمة واشنطن أثناء إسراعها للحاق بطائرة من نوع «سيسنا 560 سايتيشن» التي يمكن أن تحمل ما بين 7 إلى 12 راكبا، مما سبب الذعر بين الناس في المدينة.

وكانت «سيسنا» تحلق بالطيار الآلي ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بالطائرة. وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى سماع الانفجار والشعور بالاهتزازات المصاحبة التي هزت المنازل من مناطق تبعد نحو 30 كيلومترا عن العاصمة واشنطن، فيما نشر سكان مقاطع فيديو وتسجيلات وثقت الصوت.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الطائرة من طراز «سيسنا 560 سايتيشن» تحطمت في وقت لاحق، في تضاريس جبلية بالقرب من مونتيبيلو جنوب غربي ولاية فرجينيا جنوب شرق الولايات المتحدة. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الطائرة كانت تقل 4 أشخاص على متنها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. Seems people from Northern Virginia to Maryland heard it. Shook homes here on Capitol Hill.WashingtonDC pic.twitter.com/zk6gH6R8OE

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قالت في بيان، إن طائرة من طراز «سيسنا 560 سايتيشن»، أقلعت الطائرة، من «مطار إليزابيثتون» بولاية تينيسي جنوب البلاد، متجهة إلى مطار «لونج آيلاند ماك آرثر» في نيويورك.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



- F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



- The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo