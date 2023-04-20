عرض صاحب مخبز متهم بقتل جاره في منشأة ناصر على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض صاحب مخبز متهم بقتل جاره بطلق خرطوش في منشأة ناصر بسبب خلافات الجيرة والسلاح المستخدم على الطب الشرعي، لفحص السلاح وكتابة تقرير عما إذا كان هو نفس السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه، بالإضافة إلى تحليل مخدرات للمتهم، لبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول جثة شاب مصابا بطلق خرطوش، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات

كشفت التحريات، أن صاحب مخبز وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات الجيرة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.