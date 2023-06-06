محمد أنور يشارك بـ«فيلمين» في موسم عيد الأضحى 2023

يعيش الفنان محمد أنور، حالة من النشاط الفني، إذ ينتظر طرح فيلمين جديدين، خلال الفترة القليلة المُقبلة، ليشارك بهما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وهما فيلمي «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، و«البعبع» لـ أمير كرارة.

مستر إكس

يظهر محمد أنور، في فيلم مستر إكس، بشخصية تمزج بين الأكشن والكوميدي، إذ خضع لبروفات خاصة قبيل فترة التصوير، فيما نفى ما أثير مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول غنائه في هذا الفيلم، مؤكدًا لـ«الوطن» أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس»، حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، وأوس أوس، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وصبري فواز، ومحمد أنور، وعمرو يوسف، ومصطفي خاطر، وغيرهم.

- البعبع

كما يُشارك محمد أنور، في فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، حيث يُجسد شخصية تمزج بين الكوميديا والأكشن، حيث ظهر على بوستر العمل، وهو مُصاب بكسور في يده وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف إيهاب بليبل.