أستاذ طب نفسي لـ قناة الناس: فقدان الأشخاص شعور حقيقي يصاب به الإنسان

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الإحساس بالفقد أمر يؤثر في النفس بلا شك، والشعور حقيقي يشعر به الإنسان، ولله في ذلك حكمة، لافتا إلى أن الإنسان يتلقى الصدمة الأولى دون أن يصدقها إلى أن يقتنع بالحقيقة وبما حدث له.

يصاب بهلوسة ويشعر كأن الميت موجود

وأوضح «بحري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، أن الإنسان يمر بعدة مراحل بعد تعرضه لصدمة الفقد كأن يفقد عزيزا عليه، فيصاب بهلوسة ويشعر كأن الميت موجود حوله، بل ويتحدث مع صوره، وبعد أكثر من 40 يوما من الفقدان يشعر الإنسان بما حدث ويعتاد على الحياة دون وجود الشخص المفقود.

برامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.