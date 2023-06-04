إمام جامع عمرو بن العاص عبر قناة الناس: النبي كان يربي النفوس بالرحمة

قال الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل بيته وخارجه وفقا لما نصت عليه الآية الكريمة ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

النبي رحمة من الله

وأضاف «عزام»، في حواره ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «كان النبي يتعامل بهذه الطريقة مع أولاده وأحفاده وزوجاته حتى مع الكفار من أجل تربية نفوس سوية، هذا هو المنهج النبوي الرحماني النوراني».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.