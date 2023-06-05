أستاذ طب نفسي لقناة الناس: العلاج الدوائي يمكن الإنسان من تجاوز أزماته

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنّ مرور الوقت هو أكثر شيء يمرر الأزمة النفسية، وفي حالات الفقد يجب أن يدعو الإنسان لمن فقده بالخير، وأن يفعلوا الخيرات من أجل ذويهم.

العلاج الدوائي البسيط

وأوضح «بحري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، أن الفراعنة أقترحوا أن تمر فترة 40 يوما على حالات الوفاة لأن هذه هي المدة التى ينسى الإنسان خلالها، لكن هناك بعض الحالات يستمر الحزن لفترة أطول، مشيرًا إلى أنّ العلاج الدوائي البسيط وتدعيم الشخصية يتمكن الإنسان من تجاوز الأزمات النفسية التي يمر بها بسبب الفقد.

برامج للمرأة والطفل

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.