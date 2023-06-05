الشيخ خالد شعبان يشرح عبر قناة الناس أحكام المد في سورة المطففين

قال الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ حروف المد الثلاث لا يعلوها أو يدنوها أي علامات للتشكيل أو ما شابه، موضحاً أنَّه إذا تم تشكيل الأحرف فهي ليست المقصودة من دروس الحلقة.

شعبان: على قارىء القرآن العناية بأحكام التلاوة

وأضاف «شعبان» مقدم برنامج «مع التلاوة» على شاشة قناة الناس، أنَّه على قارىء القرآن أن يستمع إلى أحكام التلاوة ليستمتع بمعاني القرآن الكريم، قارئًا آيات من سورة المطففين كطريقة عملية للتعلم بطريقة صحيحة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.