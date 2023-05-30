أزهري يوضح عبر قناة الناس أحكام الحروف المتباعدة عند تلاوة القرآن

قال الشيخ خالد شعبان، أحمد علماء الأزهر الشريف، إن التباعد بين الحروف القصد به عند علماء التجويد هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة، وهذا في الغالب، موضحا أن هذه الأحكام جاءت تصف كيف تلقي القرآن الكريم، ومن ثم قد يكون هناك تباعد لكن فيه حكماً.

انتبه للتباعد بهذه الحروف

وأضاف الشيخ خالد شعبان، مقدم برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النون الساكنة من طرف اللسان، والقاف والكاف من أقصى اللسان، ومع ذلك يتم القراءة بالإخفاء، ومن ثم كما تعلمنا في التجانس والتقارب أنه لا يلزم من وجودهما الإدغام، كذلك انتبه للتباعد في هذه فقط لا غير.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.