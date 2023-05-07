الشيخ خالد شعبان يقرأ عبر قناة الناس ما تيسر من سورة البلد

عرضت قناة الناس، اليوم الأحد، حلقة جديدة من برنامج «مع التلاوة»، من تقديم الشيخ خالد شعبان.

وقرأ الشيخ خالد شعبان، فى حلقة اليوم من برنامج مع التلاوة، 10 آيات من ما تيسر من سورة البلد، بصوت عذب، لبيان بعض أحكام التلاوة والتجويد.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.