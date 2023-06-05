خبير شؤون عربية لـ القاهرة الإخبارية: السادات «عبقري» حول الهزيمة لنصر

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، إن الرئيس الراحل السادات أكد في خطاب النصر أن مصر عبرت من الهزيمة إلى النصر ومرحلة جديدة من تاريخها أثبتت فيها قدرات المجند والضابط المصري.

وأوضح أن مقدرات الدولة المصرية أديرت بمنهج دقيق لتنتقل من الهزيمة للنصر وتخرج بدرس مهم من الهزيمة، وتعيد ترتيب كل أولوياتها، يجعلها تنجح ليس فقط في كسر نظرية الأمن الإسرائيلي بل تضع نظريات جديدة في العسكرية والسياسة المصرية.

افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية أن تجربة الرئيس السادات العبقرية تستحق الإشادة حتى إنه اختار يوم 5 يونيو لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية، ليثبت للعالم أن تاريخ 5 يونيو أصبح تاريخ النصر الجديد لمصر وليس تاريخ الهزيمة، تجسيدا لكل بطولات القوات المسلحة.

الشباب المصري والإعلام

وأكد أنه من المهم جدا تأصيل كل الأفكار القادمة عبر أجهزة الإعلام المختلفة، وعدم تركها لآلات إعلامية أخرى تحاول أن تصدر للشباب المصري عكس ذلك أو تحاول أن تزيل انتصارات مهمة من تاريخنا.