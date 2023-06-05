إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توك توك» داخل ترعة بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك» داخل ترعة بعزبه نيل طريق «الكراكات - كفر الشيخ» بمحافظة كفر الشيخ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين.

ملابسات الحادث

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ والإسعاف، تلقت إشارة تفيد بانقلاب «توك توك» داخل ترعة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جميعهم من نمرة 6 التابعة لمركز الحامول، ويتلقون العلاج والإسعافات الأولية داخل المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

بينما تبين من خلال سجلات مستشفى الحامول في كفر الشيخ، إصابة عاطف عنتر، 50 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم عاطف، 13 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونهى عبد العزيز، 45 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.