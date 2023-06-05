«الدقهلية» تتسلم الدفعة 24 من لحوم إطعام الطعام

تسلمت محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، الدفعة 24 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وصول اللحوم للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن إجمالي ما وصل حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 59 طنا، من أجل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

توصيل اللحوم للمواطنين في منازلهم

وأكدت المحافظة أنه سيجري إيصال اللحوم وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بعزة وكرامة في منازلهم، مؤكدة عدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مع استمرار المتابعة للتأكد من وصولها إليهم.

وأشادت المحافظة بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.