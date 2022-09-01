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توزيع 41 طن لحوم صكوك إطعام للأكثر احتياجا بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
05:43 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
توزيع لحوم الأوقاف للأكثر احتياجا ببرامج الحماية في القليوبية

توزيع لحوم الأوقاف للأكثر احتياجا ببرامج الحماية في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، توزيع41 طن لحوم صكوك إطعام وأضاحي، على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي بالمحافظة، خلال الفترة الماضية، ضمن برامج الحماية الإجتماعية لهذه الأسر، وتخفيفا عنهم، إذ جرى توزيع هذه الكميات في كل أنحاء ومدن وقرى المحافظة، من خلال كشوف استحقاق أعدتها مديرية التضامن بالقليوبية، التي تسلمت هذه الكميات من مديرية الأوقاف، إذ جرى توزيع 29 طن لحوم إطعام و12 طن لحوم أضاحي خلال الفترة الماضية

تعاون بين الأوقاف والتضامن لتوزيع اللحوم بالقليوبية 

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن وزارة ومديرية الأوقاف، دعمت المحافظة باللحوم، من خلال صكوك الإطعام وصكوك الأضاحي، التي تجمعها المساجد وتم تسليمها لمديرية التضامن التي قامت بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الكميات تأتي في إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا بالمحافظة.

مستحقو لحوم صكوك الأوقاف بالقليوبية 

أضاف المحافظ في بيان، أن مشروع توزيع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات الرائدة لوزارة الاوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار خدمة المجتمع ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وأعلن محافظ القليوبية، أنه جرى الاتفاق مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، على إدراج المحافظة في منظومة توزيع اللحوم من الصكوك المختلفة بمساجد المحافظة، على 5 آلاف أسرة شهريا، في إطار برنامج وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوزيع هذه اللحوم على 100 ألف أسرة شهريا على مستوى الجمهورية، بدلا من ارتباطها بموسم واحد «عيد الأضحى»، وصولا لتوفير حياة كريمة لهذه الفئات، من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

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