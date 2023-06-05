أسامة السعيد: تقارب كبير بين مصر وإفريقيا.. أشقاء ولسنا شركاء أو أصدقاء

قال الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ هناك تحولا في الرؤية المصرية للدائرة الإفريقية، موضحًا: «كانت مصر تتحدث بلفظة الأشقاء عن العرب، الآن نتحدث عن الأشقاء الأفارقة، وهذا –في حد ذاته- يكشف حجم التقارب الذي تهدف إليه السياسة الخارجية المصرية».

وأضاف «السعيد»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «لم نعد كأصدقاء وشركاء في قارة واحدة فقط، لكننا أشقاء لأن إفريقيا هي الجوار القريب لنا والمؤثر فينا والذي نؤثر فيه أيضا، والتقارب مع أفريقيا ليس موقفا وطنيا فقط، الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن رغبة مصرية ومطالبة مصرية إفريقية بأن يكون هناك إقراض ميسر للدول الإفريقية والدول النامية، وكان ذلك في اجتماع البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ».

مصر لا تتعامل مع قضايا القارة من منظور وطني فقط

وتابع نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، بأنّ مصر لا تتعامل مع قضايا القارة من منظور وطني أو أحادي فقط، لكنها تأخذ قضايا القارة كي تكون جزءًا من اهتماماتها الوطنية وتذهب بها إلى الساحة الدولية، مشددًا على أنّ هذا الأمر أحد التحولات التي أعادت مصر للسياسة الإفريقية وإلى قلب القارة الإفريقية.