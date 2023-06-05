«تموين الدقهلية»: ضبط 31 طن قمح في مصانع أعلاف

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات تموينية مفاجئة بضبط 31 طن قمح خلال المرور على التجار ومصانع الأعلاف اليوم الاثنين، وجرى تحرير المحاضر اللازمة.

حملات يومية على الأسواق

وأشار«دايرة» في بيان له، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن 72%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط 31 طن قمح

وأوضح «دايرة» أنه جرى ضبط 31 طن قمح أثناء قيام الحملات المرورية التموينية بدورها، وقامت بالاحتفاظ بالقمح، بسبب مخالفة القرار رقم 67 لسنة 2023، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتوريد المضبوطات لأقرب موقع تخزيني.

وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار مديرية التموين بالدقهلية في حماية الأمن الغذائي المصري ومتابعة تطبيق القانون واللوائح بما يضمن استقرار الأسواق من خلال عمل حملات مرورية تموينية مفاجئة على الأسواق والمصانع.