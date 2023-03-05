مصممة أزياء أمريكية عبر قناة الحياة: المرأة المصرية من أجمل نساء العالم

قالت مصممة الأزياء الأمريكية دانا شوندلماير، إنها زارت مصر في عام 2020 قبل جائحة كورونا، وحضرت مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2016، مثنية على جمال أسوان، وخاصة النيل والصخور والأخدود الذي يمتلئ بالصخور وكأن النيل شقّه.

وأضافت شوندلماير خلال تصريحات عبر قناة الحياة، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة، أنّها كانت عضو لجنة تحكيم في المغرب، إسبانيا، البرتغال، أسوان، ولديها قائمة طويلة جدا من الأفلام التي ساهمت فيها.

السيدات المصريات جميلات جدا

وتابعت مصممة الأزياء الأمريكية: «أقمت في المغرب بداية من عام 1980، يمكن القول بأني مغربية بعض الشيء، لا أتحدث اللغة العربية المصرية، ولكن اللغة العربية المغربية، وأرى أنّ السيدات المصريات جميلات جدا ولديهن شعر أسود طويل وقوي وعيون رائعة وأوجه منحوتة، وأرى أن المرأة المصرية من أجمل السيدات في العالم».