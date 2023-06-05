رئيس الأركان بالجيش الأمريكي: أوكرانيا «مستعدة جيدا» للهجوم المضاد

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن أوكرانيا «مستعدة جيدًا» للهجوم المضاد القادم، لاستعادة أراضيها من القوات الروسية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم حكومة كييف والقوات الأوكرانية في الدفاع عن بلدهم.

الأزمة تشكل تهديداً وجودياً في بقاء أوكرانيا

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، انضم «ميلي» إلى مجموعة من المسؤولين العسكريين البارزين في الولايات المتحدة، الذين أكدوا علنًا ثقتهم في استعداد أوكرانيا للهجوم المضاد، والذي كان قيد التخطيط منذ شهور، وسط تقارير تفيد بأنه قد يكون وشيكًا الآن.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، في تصريحاته للشبكة الإخبارية، اليوم الاثنين: «إن الأزمة تشكل تهديدًا وجوديًا لبقاء أوكرانيا، ولها معنى أكبر لبقية العالم، ليس لأوروبا والولايات المتحدة فقط، ولكن أيضًا للعالم».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انتشرت رسائل القوة والثقة في القوات الأوكرانية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، من كبار المسؤولين الأمريكيين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، في مقابلة، نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس الأحد، إن أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد، على الرغم من الاعتراف باحتمال موت عدد كبير من الجنود، وأضاف: «لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا، لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون».

كما عبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، عن ثقته في قدرة أوكرانيا على استعادة الأراضي من روسيا، وأعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، وتابع بقوله: «نعتقد أن الأوكرانيين سيواجهون النجاح في هذا الهجوم المضاد، وسنواصل دعمهم وهم يسعون للدفاع عن أنفسهم».