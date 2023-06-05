خالد يوسف: البيان الأول لاعتصام «الثقافة» تحدث بوضوح عن إسقاط «الإخوان»

قال المخرج خالد يوسف، إنّ البيان الأول لاعتصام وزارة الثقافة تحدث بوضوح عن إسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي، «أعلنا أن اعتصام وزارة الثقافة في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية سيستمر حتى 30 يونيو 2013، لتحين اللحظة التي حددها الشعب المصري للخروج من أجل إسقاط النظام، كما أن الاعتصام استمر نحو 25 يوما، وقررنا أننا سنخرج مع الشعب المصري، وكان ذلك منذ اللحظة الأولى لاعتصامنا».

وأضاف «يوسف»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «اكسترا نيوز»: «في فترة الاعتصام، طلب وزير الداخلية حينها محمد إبراهيم لقاء القوى الوطنية وقادة حركة تمرد، وكان الرد بالرفض، لأنهم كانوا يعتقدون أن قوات الشرطة ستضرب المتظاهرين في 30 يونيو».

حركة تمرد رفضت لقاء وزير الداخلية

وتابع المخرج، «أن حركة تمرد رفضت لقاء وزير الداخلية، ثم تحدث إليّ اللواء علاء محمود وكان مسؤول العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وكان صديقا لي، وقال لي إن الجميع يرفضون لقاء وزير الداخلية رغم أنه لديه كلام مهم ليقوله»، مشيرًا إلى أن المسؤول بوزارة الداخلية عرض عليه مقابلة وزير الداخلية.

لقاء خالد يوسف مع وزير الداخلية

وأكد: «بعدها عدت إلى حركة تمرد والقوى الوطنية، وقلت لهم إن وزير الداخلية لديه كلام مهم ليقوله، فوافقوا على لقائي به، وكان وزير الداخلية يريد طمأنة المتظاهرين بأن الوزارة لن تضرب المتظاهرين وستحميهم إن حدثت أحداث عنف تجاههم».