خطوات استخراج أبرز 5 وثائق رسمية إلكترونيا.. طرق بسيطة اعرفها

سهلت الخدمات الإلكترونية حياة العديد من المواطنين، من خلال السرعة في تحقيق الخدمة، أو حتى الراحة التامة التي وفرتها الدولة عليهم، فيستطيع الشخص استخراج الوثائق الرسمية التي تهمه في حياته «أونلاين»، بخطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، طريقة استخراج أهم 5 وثائق تخص أي شخص على مدار حياته «أونلاين».

استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا

يستطيع المواطن استخراج شهادة الميلاد «أونلاين» عبر بوابة مصر الرقمية، بعد البحث عليها محرك البحث العالمي جوجل، ثم الضغط على خانة تصفح الخدمات، واختيار شهادة الميلاد، ثم تسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف المحمول، وكلمة المرور، ثم الضغط على ابدأ الخدمة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي «أونلاين»

في البداية يبحث المواطن على محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، ثم كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب، ثم يحدد طريقة دفع الرسوم المطلوبة، ومواصلة الطلب من خلال الضغط على خيار «الموافقة».

استصدار وثيقة الزواج أونلاين

يمكن لأي مواطن، استصدار وثيقة الزواج بكل سهولة أونلاين، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، وإدخال صلة القرابة له، والبيانات الشخصية التي تطلب منه ثم الضغط على خيارالموافقة.

استخراج وثيقة طلاق إلكتروني

تستخرج وثيقة الطلاق بكل سهولة، بخطوات بسيطة بشكل إلكتروني أونلاين، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم إنشاء حساب إلكتروني على الموقع، ثم تقديم البيانات الأساسية المطلوبة ثم الضغط على زر الموافقة لإكمال الطلب.

استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

لاستخراج شهادة وفاة، يدخل طالب الخدمة على موقع وزارة الداخلية ثم القيام بتسجيل الدخول بالحساب الإلكتروني الخاص ثم الضغط على اختيار الأحوال المدنية، ثم على شهادة وفاة، سيتطلب إدخال بيانات المتوفي كاملة، وبيانات طالب الخدمة من الدرجة الأولى ثم الضغط على زر الموافقة.