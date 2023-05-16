خدمات بوابة مصر الرقمية.. اعرف أنواعها وكيفية الاستفادة منها

خدمات بوابة مصر الرقمية متاحة أمام الجميع، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح أو المكاتب والقطاعات الحكومية المختلفة، وفي إطار الدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، خدمات بوابة مصر الرقمية.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وتأتي خدمات بوابة مصر الرقمية على النحو الآتي:

خدمات المحاكم

- إقامة دعوى مدنية.

- دفع الضرائب العقارية.

- تقديم إقرار وحدات سكنية.

خدمات التموين

- إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

- نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد الأسرة لبطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف التموين.

- إضافة أفراد الأسرة لغير المقيدين في التموين.

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

- إضافة الزوجة غير المقيدة في التموين.

خدمات التأمين الاجتماعي

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمّن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية للمعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن بيانات السيارة.

- الاستعلام عن كشف حساب السيارة.

خدمات التوثيق استعلام عن سريان محرر مُميكن

- تحرير توكيل عام قضايا.

- تحرير إقرار بالشطب.

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

- تحرير إقرار رسمي.

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

- تحرير توكيل عام رسمي.

- تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).

- تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

- تحرير إقرار بالشطب.

- الحصول على خدمة اكتب محررك.

- حجز ميعاد.

- الحصول على معاملاتي المميكنة.

- الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

خدمات مركبات

- التظلم على مخالفات رخص مركبات.

‫- تجديد رخصة مركبة.

- الحصول على بدل فاقد رخصة مركبة.

- الحصول على بدل تالف رخصة مركبة.

- سداد المخالفات.

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- تحرير توكيل بيع مركبة.

- تحرير توكيل إدارة مركبة.

- الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

خدمات رخصي

- الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

- التظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

- سداد مخالفات رخص القيادة.

- إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

- إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

- سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

خدمات الشهر العقاري

- استخراج صورة من عقد مُشهر.

- استخراج صورة من كتاب دوري.

- استخراج صورة من منشور مالي.

- استخراج صورة من منشور فني.

- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- ترجمة عقد مُشهر.

خدمات السجل التجاري

- طلب مستخرج سجل تجاري.

- الاستعلام عن سجل تجاري.

- طلب تجديد سجل تجاري.

- طلب شهادة بيانات.

- تحديث بيانات.

- إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي).

خدمات الأحوال المدنية

- الحصول على بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- الحصول على بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

خدمات القضايا

- الاستعلام عن بيانات دعوى.

- الاستعلام عن حدوث استئناف.

- الاستعلام عن المطالبات.

- الاستعلام عن رول دعوى.

الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية

وللحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية، لابد من الخطات الآتية:

- تسجيل مستخدم جديد من صفحة الموقع الرئيسية من هنــــا.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم المصنع الموجود أسفل يسار البطاقة الشخصية.

- إدخال اسم الأم.

- إدخال رقم الهاتف.

- ثم إرسال رسالة نصية على هاتف المواطن برقم مسلسل لإدخاله.

- الضغط على التالي.

- إنشاء كلمة سر.

- إدخال البريد الإلكتروني.