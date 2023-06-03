شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الأعلاف 2000 جنيه في الطن بالأسواق اليوم

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أنَّ الأسواق المصرية شهدت تراجعاً ملحوظاً فيما يخص أسعار الأعلاف اليوم السبت، وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن ذلك الانخفاض بلغ نحو 2000 جنيه في الطن الواحد، ولم تكن هذه المرة الأولى، حيث تشهد الأسواق منذ شهر مايو الماضي، تراجعات متتالية في أسعار الأعلاف.

سبب تراجع أسعار الأعلاف

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن الجهود الحكومية ساهمت بشكل كبير في تراجع أسعار الأعلاف، وذلك من خلال الإفراجات الجمركية المستمرة عن كافة الأنواع، مما أدى إلى انخفاض أسعار البيض والدواجن والكتاكيت أيضاً، كما تراجع سعر الذرة الصفراء وفول الصويا بشكل كبير، متوقعاً المزيد من الإفراجات الجمركية والانخفاضات في الفترة المقبلة.

أسعار خامات الأعلاف

وتابع «السيد» أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل اليوم السبت، نحو 13800 جنيه، والذرة الأوكراني 11800 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 14500 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 35500 جنيه، والـ46% بسعر 36500 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 12500 جنيه، والروسي 12650 جنيه، وطن الردة المحلية 11000 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد والمحلي في الأسواق 49000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% 21575 جنيهًا.