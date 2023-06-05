تراجع أسعار الحديد في الأسواق.. وشعبة البناء تكشف السبب

أكد ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية تشهد حالة من التراجع الملحوظ، منذ بداية شهر يونيو الجاري، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إن سبب هذا التراجع يعود إلى قلة إقبال المواطنين على شراء الحديد، نظراً لأن أذهان المواطنين منشغلة في الوقت الراهن، بشراء السلع الغذائية، التي تكون ضمن الأولويات.

استقرار أسعار الحديد الفترة المقبلة

وأضاف عضو شعبة مواد البناء أن هناك توقعات بتزايد إقبال المواطنين على شراء الحديد خلال الفترة المقبلة، لأن الأسواق من الممكن أن تشهد حالة من الهدوء في فترة محدودة، وعادةً لا تستمر هذه الفترة طويلاً، كما أن هناك احتمالات باستقرار الأسعار التي تم الإعلان عنها بداية من شهر يونيو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

أسعار الحديد بحسب الأنواع

وتابع «شنب» أن سعر حديد عز سجل في الأسواق 32135 جنيهًا، وحديد السويس للصلب 32050 جنيهًا، فيما يبلغ سعر حديد بشاي 38500 جنيه، وحديد المراكبي سجل 38500 جنيه، فيما سجل حديد المعادي 39300 جنيه، وحديد عطية 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه.

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن سعر حديد المصريين يبلغ 32050 جنيها، وحديد العشري 39500 جنيه، كما يسجل حديد الجارحي 38760 جنيهًا، بينما يسجل حديد مصر ستيل 40000 والكومي يسجل 40600 وحديد العلا 40400 والجيوشي للصلب 39500 جنيه.