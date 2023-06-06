مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في مصر الجديدة

لقي مسن مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في مصر الجديدة، وجرى نقل الجثة الي ثلاجة حفظ الموتى الخاصة بمستشفى منشية البكري تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تنتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجد المتوفي في مكان الواقعة ومعرفة اذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابساتها وبيان اذا كانت قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

بلاغ بوصول مسن مصاب لأحد المستشفيات

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من مستشفى منشية البكري بوصول مسن مصاب بنزيف خارجي وكسور في مناطق متفرقة من الجسم بادعاء حادث سيارة.

وأوضح الإخطار أنَّ المسن لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «حسن.م.ع» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

وكشفت التحريات أنَّ المسن أثناء عبور الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة صدمته سيارة، وتمّ نقله إلى المستشفى، إلا أنَّه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرَت قراراتها المتقدمة.