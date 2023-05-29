مصرع مسن في تصادم تريلا وموتوسيكل بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق، بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بدفن جثة مسن لقي مصرعه أعلى كوبري الرياح التوفيقي بالحرس الوطني، إثر حادث تصادم، وتسليم الجثمان إلى ذويه، لدفنه في مسقط رأسه، والتحفظ على سائق سيارة تريلا تسببت في الحادث والموتوسيكل قيادة المتوفى لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، حول الحادث.

نقل جثة مسن لمستشفى بنها العام

وكان مستشفى بنها العام، استقبل مسن إثر حادث تصادم دراجة نارية مع تريلا، بدائرة قسم أول بنها، جثة هامدة، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى.

تفاصيل مصرع مسن في تصادم ببنها

وتعود أحداث الواقعة بعد أن تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود إشارة من مأمور قسم أول بنها، باستقبال مستشفى بنها العام، جثة مسن إدعاء حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع مسن، نتيجة تصادم دراجة نارية موتوسيكل، كان يستقلها، مع سيارة تريلا بمنطقة كباري الرياح التوفيقي بالحرس الوطني في بنها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.