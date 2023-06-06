«الأرصاد» تحذّر من عودة التقلبات الجوية.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عودة حالة عدم الاستقرار في الطقس، والتقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع، من خلال تكاثر السحب الممطرة اليوم على عدد من المناطق بوسط وجنوب سيناء.

أمطار رعدية على هذة المناطق

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ حالة عدم الاستقرار ستبدأ من اليوم على جبال البحر الأحمر، وسط وجنوب سيناء، حيث تتكاثر السحب العالية والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا خلال ساعات اليوم، بنسب تتجاوز 20%، في حين تمتد هذه الحالة إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، بدءا من مساء غد الأربعاء، حيث يعود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

ووفق صور الأقمار الصناعية، فإنّ الطقس سيكون غائم جزئيا اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية النشطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري بسرعات تصل لنحو 40 كيلومترا في الساعة، ويبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 2 حتى 4 درجات، مع العلم أنّ ذروة الموجة الحارة الجديدة ستكون الخميس المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي.

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 21

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 26 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 38 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 39 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 27 - 19

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 39 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37 - 25

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37 - 25

- بني سويف 37 - 25

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 43 - 27