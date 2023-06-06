جدول صرف مرتبات يونيو في ماكينات ATM.. تبدأ قبل عيد الأضحى

من المنتظر صرف مرتبات شهر يونيو 2023 قريبًا في ماكينات الصراف الآلي ATM، بحسب ما أعلنت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري، بشأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

ويكون موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 قبل عيد الأضحى، وفي السطور التالية الجدول بالتفاصيل وفقا لوزارة المالية، وموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين في الجهات الحكومية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.

- يوم الإثنين 19 يونيو 2023.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

- يوم الخميس 22 يونيو 2023.

متأخرات مستحقات العاملين

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

- يوم الخميس 8 يونيو 2023.

- يوم الأحد 11 يونيو 2023.

تفاصيل عيد الأضحى

يذكر أنّ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، كشف عن أنّ أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم 28 يونيو المقبل، من خلال الحسابات الفلكية، ولكن الرأي النهائي للموعد يعود لدار الإفتاء المصرية.