الموافقة على 350 طلب تصالح جديد في مخالفات البناء بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تقف بجوار المواطنين، وتسعى إلى تلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالحفاظ على حقوق الدولة، ومنع حالات التعدي على أراضي الدولة أو البناء بشكل مخالف الرخص الصادرة.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن محافظة جنوب سيناء من أولى المحافظات بالنسبة إلى التصالح في مخلفات البناء؛ إذ حققت أرقاما ونسبا عالية في التصالح.

350 موافقة جديدة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه وافق على 350 قرار تصالح في مخالفات البناء، على مستوي مدن المحافظة، وحققت ثلاث مدن أعلى نسب في مجال التصالح بمخالفات البناء، هي شرم الشيخ، طور سيناء، رأس سدر.

وأشار المحافظ إلى أن لجان التصالح على مستوى المدن، تؤدي عملها وتفحص كل الملفات المقدمة من المواطنين والبت فيها، ويجرى الاتصال بالمواطنين لاستكمال الأوراق الناقصة للحفاظ علي حقوقهم.

نموذج 10

وقال اللواء خالد فودة، إن المواطن بعد الموافقة على طلب التصالح المقدم منه في مجلس المدينة التابع له، يحصل على نموذج 10، والذي يمكنه من توصيل المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي.

ولفت إلى أن إجمالي طلبات التصالح التي جري الموافقة عليها، الفترة الماضية، بلغت أكثر من 2500 حالة تصالح على مستوى المحافظة.