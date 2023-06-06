13 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. منها «القيادة دون فرامل»

تتنوع أشكال مخالفات المرور التي يرتكبها السائقون على الطرق، فهناك مخالفات يجوز التصالح فيها، وأخرى يجوز تخفيف الغرامة المالية المقررة عليها، وأخرى لا يجوز التصالح فيها إطلاقا، وفق قانون المرور.

13 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها

يقدّم موقع النيابة العامة خدمات كثيرة للمواطنين، بينها طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، ويستطيع مالك السيارة الحصول على الخدمة في دقائق قليلة بعد إدخال البيانات.

وترصد السطور التالية، أنواع المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، والتي يجب على سائقي المركبات الحذر منها، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

1. قيادة المركبة دون لوحات.

2. قيادة مركبة تحتوي على لوحات مخالفة.

3. قيادة مركبة دون فرامل.

4. القيادة المركبة تحت تأثير تناول مخدر أو خمور.

5. السير عكس الاتجاه.

6. حيازة أجهزة توضح مواقع الرادار.

7. تعمّد تعطيل حركة المرور.

8. الاعتداء على أحد أفراد المرور.

9. بالنسبة لسيارت الأجرة، الامتناع عن تحميل ركاب أو زيادة الأجرة.

10. استخدام أكثر من رخصة قيادة.

11. قيادة التوك توك دون تراخيص.

12. تجاهل الإبلاغ عن التسبب في حادث، خاصة حال وجود مصابين.

13. تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السارينة».

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

- الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط.

- اختيار خدمات نيابات المرور.

- تحديد ما ترغب في الاستعلام عنه «مخالفات رخصة المركبة»، أو «مخالفات رخصة القيادة».

- إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على المخالفات.

- تظهر لك حالة المخالفات.