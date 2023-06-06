«الفنون التشكيلية» يعلن عن رابط التقديم لتنظيم المعارض الفردية والجماعية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، إتاحة الفرصة للتشكيليين للتقدم إلى القطاع بطلب إلكترونيا لإقامة معرض فردي أو جماعي في إطار تنظيم العمل في قاعات العرض التابعة له في الفترة المقبلة.

رابط التقديم لإقامة معرض فني

وذكر القطاع في بيان صحفي: «الآن ولمدة شهر مجانًا يمكن لكل الفنانين التقدم لإقامة معرض فردي أو جماعي بإحدى قاعات العرض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية ببساطة قم بتعبئة النموذج في الــــــــرابـــــط وسجل».

التقديم اليدوي على إقامة معرض فني

كما يمكن التقدم بالطلب يدويا إلى مقر القطاع على العنوان: 1 شارع كافور - بريد الأورمان - الجيزة.

وتشمل الأوراق المطلوبة: صورة شخصية، صورة من الرقم القومى، السيرة الذاتية.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقى الطلبات 10/7/2023، وأنه لا يحق للفنان إقامة معرض إلا بعد مرور عامين على آخر معرض.

وفي سياق آخر، أعلن القطاع عن افتتاح معرض «طوكيو قبل وبعد» (صور فوتوغرافية) بالتعاون مع مؤسسة اليابان وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 5 يوليو 2023.