سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات، وتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وجاء الأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي وفي بنوك مصر، والأهلي المصري والتنمية الصناعية، وسعر البيع من 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في البنوك المصرية، الأقل في البيع في بنوك التنمية الصناعية، ومصر والأهلي المصري، والأعلى في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع بـ 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء والبيع و30.85 جنيه، وهو نفس سعر الدولار في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه الشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندریة، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.