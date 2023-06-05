استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 5-6-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات، ويتراوح سعر الشراء بين 30.75 و30.90 جنيه، إذ أن الأقل في بنك التنمية الصناعية، وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، والأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

والأعلى في البيع لسعر الدولار اليوم الاثنين 5-6-2023 في البنوك المصرية، البنك المركزي المصري والأقل الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء بينما البيع بـ 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء والبيع و30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك القاھرة، بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء بـ 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.