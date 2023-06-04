سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنوك

سجل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه استقرارا في البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، وجاء أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعر سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

ووفق البيانات الرسمية لأسعار صرف الدولار على المواقع الرسمية للبنوك، فإن بنوك الأهلي المصري، مصر، والتنمية الصناعية، سجلت أقل قيمة للشراء بنحو 30.75 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار خلال بداية التعاملات الأسبوعية في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ونفس الأمر في سعر الدولار في بنك مصر، حيث سجل سعر الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة اليوم

بينما سجل سعر الدولار في بنك القاھرة، إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل سعر للشراء للدولار 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع، ووصل في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.