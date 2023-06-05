«التعليم»: صرف حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على صرف حافز إثابة للمشاركين بامتحانات الدبلومات الفنية 2023.

وجاء الحافز كالتالي:

- الموجه المالي والإداري المكلف بمتابعة 5 لجان سير طبقا لخطاب التكليف الصادر له مـن السلطة المختصة بعدد أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين دون منح.

- إثابة أعضاء لجنة التوجيه المالي والإداري بالمديرية برئاسة المسؤول عن التوجيه المالي والإداري، مكافأة بواقع اليوم بيومين دون منح طبقا لأيام العمل الفعلية بناء على التكليف الصادر من السلطة المختصة بالمديرية.

صرف مكافآت

- إثابة مديري المخازن وأمناء المخازن بالمديريات والإدارات التعليمية مكافأة بواقع اليوم بيومين طبقا لأيام العمل الفعلية، بالإضافة إلى 2 يوم تحضير قبل بداية الأعمال دون منح.

- إثابة مديري الشؤون المالية والإدارية والإدارات والمديريات التعليمية بمكافأة بواقع اليوم بيومين طبقا لأيام العمل الفعلية نظير الإشراف على أعمال مديري وأمناء المخازن، وتعتمد جميع استمارات الصرف 114 بناء على التكليفات الصادرة من السلطة المختصة بصورة التكليف سواء بالمديرية أو بالإدارة وتحت مسؤوليتهم ويتم صرف المكافأة بنسبة 7% من الأساسي من ميزانية «المديرية / الإدارة التعليمية التابع لها العضو كونها من الامتحانات العامة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994م، وذلك عن الدورين الأول والثاني، وخارج الحد الأقصى، وذلك أسوة بما تم بالأعوام السابقة في هذا الشان».

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد موافقة الدكتور الوزير بتاريخ 27 مايو 2022م، بتحديد اختصاصات التوجيه المالي والإداري بالإدارات والمديريات التعليمية بشأن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023م.

وبناء على التعليمات الصادرة بشأن تفعيل أعمال التوجيه المالي والإداري بكل من الإدارات والمديريات التعليمية، والالتزام بتطبيق وتنفيذ التعليمات والضوابط والإجراءات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2022/2023م.