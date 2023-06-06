عرض الفيلم الكوري «My Lovely angel» بمركز الثقافة السينمائية غدا

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة منار حسني، غدا، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري «my lovely»، وهو أحد الأفلام الاجتماعية وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

عرض الفيلم الكوري «my lovely»

والفيلم إنتاج 2021 وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة علي نفسه بسبب إعاقته حتي يأتي حادث يغير حياته النمطية.

المركز القومي للسينما

جدير بالذكر أنَّ الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق 7 يونيو في تمام الساعة 7 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ومقره 36 شارع شريف بوسط البلد، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية.

وسبق وأصدرَت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتكليف منار حسني الصادق العام الماضي، بإدارة شئون أعمال الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي.