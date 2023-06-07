6 نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى الكبد لمنع حدوث أي مضاعفات.. تعرف عليها

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى الكبد، قائلة إن هناك مجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب على مريض الكبد اتباعها للحفاظ على صحته من حدوث أي مضاعفات، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة وفقا لرؤية الرئيس.

تعليمات وإرشادات لمرضى الكبد

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هذه التعليمات تضمنت:-

- الحرص على تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

- التركيز على الدهون الأحادية والدهون عديمة التشبع.

- ممارسة الرياضة.

- الحد من تناول المشروبات التى تحتوي على الكافيين.

- التركيز على تناول المصادر الطبيعية الغذائية الغنية بأوميجا 3 إذا أمكن.

- انقاص الوزن بشكل تدريجي للحفاظ على صحة المريض.

مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد

ودعت وزارة الصحة والسكان مرضى الكبد إلى ضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، لافتة إلى أن المبادرة توجد داخل كل الوحدات الصحية وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا كل يوم عدا يوم الجمعة، ولا يتحمل المواطن أى عبئ مالى بداية من رحلة الكشف الى العلاج.

ودشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المرضي والرد عليها من مصادرها الرسمية وتوجيه المواطن الى أقرب وحدة صحية قريبة من مكان سكنه.