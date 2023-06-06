المشدد 3 سنوات وغرامة لشقيقين زورا أوراق سيارة خاصة بالمعاقين

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمحامي ومحاسب، شقيقين، وإلزام المتهمين بسداد كامل القيمة الجمركية، نظرا لشرائهما سيارة خاصة بالمعاقيين، والتزوير والتلاعب في رخصتها واستخدامها، مستغلين الإعفاء الجمركي المقرر لذوي الهمم.

المتهمان استغلا التيسيرات التي تمنحها الدولة لذوي الهمم

صدر الحكم في جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، بحضور عبد الله الدربالي، وكيل النائب العام.

ونوهت المحكمة في حكمها المتقدم، إلى أنها قد أخذت المتهمين بقدر من الشدة، حال كونهما قد استغلا التيسيرات التي تمنحها الدولة لذوي الهمم، في غير موضعها، وبما يمثل جرما له أثره المجتمعي بالغ الخطورة.

تفاصيل اتهام شقيقين بالتزوير في تسهيلات سيارة معاقين

ترجع أوراق القضية، عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد تمكن أحد ضباط الإدارة، بضبط سيارة تقف في شارع سعد زغلول دائرة قسم أول بنها، وبسؤال قائدها عن رخصتها، فقدم له الرخصة، وبالكشف عليها تبين أنها مثبتة بملف إدارة المرور، بأن السيارة معاقين، لكن الرخصة غير مثبت بها أنها تتبع معاقين.

وجرى على الفور التحفظ على السيارة، وبسؤال قائدها المتهم الثاني، أفاد بأن شقيقه المتهم الأول هو من اشتراها من أحد الأشخاص، صاحب أحد المعارض، وباستدعاء صاحبها الأصلي «المعاق»، أفاد بأنه وضعها في أحد المعارض، نظير مبلغ مالي أخذه من صاحب المعرض، على ذمة الأمانة، لحين إعادة المبلغ أو بيعها، وبالفعل باعها للمتهمين اللذين زورا رخصتها للسير بها.