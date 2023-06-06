خريطة مدارس التمريض بسوهاج.. أعرف الأماكن وشروط التقديم

تأتي المدارس الثانوية العامة في مقدمة اختيارات أبناء محافظة سوهاج عقب الشهادة الإعدادية، تليها مدارس التمريض، أولى بدائل الثانوية العامة، لتوفيرها فرصة عمل عقب الدراسة، فضلا عن توافر 15 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة، للفتيات والبنين.

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، التقديم إليها واجتياز اختبارات التقديم التي تشمل فحص طبي واختبار رياضي فضلا عن ختبار باللغة الإنجليزية والإملاء، بالإضافة إلى المجموع الكلي بالصف الثالث الإعدادي.

شروط التقديم لمدارس تمريض سوهاج

وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، فإن تنسيق مدارس التمريض بسوهاج للعام الماضي، بدأ من 260 درجة، ومن المنتظر الإعلان عنه لهذا العام، وهو أول شروط التقديم لمدارس التمريض بسوهاج، ويليه عدد من الشروط على النحو التالي:

- تعهد الطلاب بعدم الزواج خلال الدراسة.

- اجتياز اختبارات القبول.

- حصول المتقدم على 7 درجات حد أدنى باختبار الإملاء.

- أن يكون الطالب من أبناء محافظة سوهاج، ويلتزم بالتوزيع الجغرافي للمدرسة بين المراكز.

مدارس التمريض بسوهاج

تنشر «الوطن» خريطة بأماكن مدارس التمريض بمحافظة سوهاج، التي يمكن التقديم إليها من خلال مكتب التنسيق الرئيسي بميدان العروبة بمحافظة سوهاج، أو مكاتب التنسيق الفرعية بالمدارس بكل مركز.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز طهطا للبنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز جهينة للبنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة سوهاج للبنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز أخميم للبنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز طما للبنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز المراغة للبنات.

مدارس التمريض للبنين بسوهاج

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز البلينا للبنين

. المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز طهطا للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز المنشاة للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز جرجا للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز دار السلام للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركزالمراغة للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز طما للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز جهينة للبنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز أخميم للبنين.