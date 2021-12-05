مواعيد تطعيم الأطفال في المراكز الصحية 2021 من الولادة حتى عام ونصف

تزامنًا مع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمقرر لها يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام لتطعيم وتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية عن مواعيد تطعيم الأطفال في المراكز الصحية 2021، من سن الولادة وحتى عام ونصف العام.

مواعيد تطعيم الأطفال في المراكز الصحية 2021

واختلفت مواعيد تطيعم الأطفال في المراكز الصحية 2021 وفقًا لما حددته وزارة الصحة المصرية على النحو التالي:

جدول تطعيمات الأطفال عند الولادة

- تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B في أول 24 ساعة من ميلاد الطفل، ويكون عن طريق الحقن بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

- تطعيم شلل الأطفال عند الميلاد «الجرعة الصفرية» وهي عبارة عن نقطتين في الفم.

- تطعيم الدرن عند الميلاد، ويكون حقنًا داخل الجلد «في الطبقة الأولى» أعلى الذراع الأيسر.

جدول تطعيمات الأطفال في الشهر الثاني من العمر

- تطعيم ضد شلل الأطفال من خلال نقطتين بالفم.

- تطعيم خماسي ضد الثلاثي البكتيري DPT، والكبدي ب، وهيموفيلاس إنفلونزا، ويكون حقنًا بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.

- تطعيم ضد شلل الأطفال «سولك» ويكون حقنًا بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

جدول تطعيمات الأطفال في الشهر الرابع والسادس والتاسع من العمر

- ويتلقى الطفل في عمر 4 و6 و9 أشهر تطعيما ضد شلل الأطفال.

جدول تطعيمات الأطفال في عمر 12 شهرا

- تطعيم ضد شلل الأطفال من خلال نقطتين بالفم.

- تطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية حقنًا تحت الجلد بالذراع الأيمن.

جدول تطعيمات الأطفال في عمر 18 شهرا

- تطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والتيتانوس.

يذكر أنّ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مجانية، تنطلق في الفترة من 19 ديسمبر الحالي، وتستمر 4 أيام، وتستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل عن طريق نقطتين داخل الفم، والتأكد جيدا من بلع الطفل للتطعيم، حتى يحصل الأطفال على حماية من المرض شديد العدوى، والذي يُسبب إعاقة مدى الحياة.